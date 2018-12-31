Режим "тишины" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения

Новости Украины: За минувшие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"30 декабря российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано… За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В частности, боевики совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из БМП-2 в районе поселка Новотошковского на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 30 декабря один боевик был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток НВФ открывали огонь из минометов калибра 120-мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82-мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении.

"В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватных мер с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ. В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – добавили в штабе.

По данным украинской разведки, в течение текущих суток два боевика были уничтожены и трое ранены.

В информации отмечено, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.