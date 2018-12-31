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Украина усилила контроль на границе

Украина усилила контроль на границе
12:27 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Украинские пограничники усилили меры безопасности на новогодние и рождественские праздники.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины накануне Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы.

По информации пресс-службы ведомства, особое внимание будет уделено гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. "Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатки и радиоактивных веществ, а также средств террора", - пояснили пограничники.

На новогодние и рождественские праздники все контрольные пункты въезда-выезда на адмигранице с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения на Донбассе будут работать в штатном режиме. "Ограничения могут быть применены только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - подчеркнуто в сообщении.

Пресс-служба напомнила телефон горячей линии Госпогранслужбы, по которому можно узнать информацию относительно пересечения госграницы – (044) 527-63-63.

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Пограничники, Госпогранслужба, ГПСУ, Новый год.
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