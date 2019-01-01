Укртелеком планирует отключить Днипру проводное радио

Новости Украины: Укртелеком отключит в Днипре проводное радио из-за низкого спроса.

С 1 апреля 2019 года ПАО "Укртелеком" отключит услугу проводного радио в Днипре, поскольку она больше не пользуется спросом в этом регионе.

Об этом сообщает сайт Укртелекома.

"Учитывая резкое снижение численности абонентов проводного радио в городе Днипро, ПАО "Укртелеком" приняло решение об отключении невостребованной услуги с 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября этого года в миллионном городе осталось около 3 тыс. абонентов, что равно 0,3% от общего количества горожан. Из-за незначительного количества абонентов и устаревшего оборудования, постоянно требующего ремонта, убытки от предоставления этой услуги в городе достигают более полумиллиона гривень ежегодно и продолжают расти.

"Большая часть оборудования сети проводового вещания чрезвычайно физически изношена и морально устарела. Сама услуга тоже устарела, и сегодня существует немало современных каналов коммуникаций, в том числе и бесплатных. Похоже, эту ситуацию понимают и сами работники радио. Поэтому неудивительно, что абоненты современного города чаще выбирают альтернативные источники информации, в частности, эфирное вещание, телевидение и интернет. Кстати, НСТУ запустила приложение для смартфонов. Любой может его скачать и слушать Украинское радио на своих гаджетах: и Первый канал, и Проминь, и Культуру", - отметили в Укртелекоме.

В то же время, в Днепропетровской области предоставление услуги проводного радио не будет прекращаться.

"Учитывая социальную значимость услуги проводового вещания, с целью проявления лояльности оператора к потребителям этой услуги, несмотря на стремительное сокращение количества радиоточек и убыточность указанной услуги в селах и труднодоступных регионах, Укртелеком продолжает в течение многих лет поддерживать сеть проводового вещания в рабочем состоянии и предоставлять соответствующие услуги своим абонентам. Понимая важность услуги для некоторых слоев населения, в том числе для социально незащищенных, лиц с инвалидностью или с особыми потребностями, для которых радио имеет большое значение, Укртелеком предусмотрел для них возможность получения от компании эфирного радиоприемника", - говорится в сообщении.

Как известно, в сентябре в 2018 году Укртелеком отключил услугу проводного радио в Одессе.

На сегодняшний день проводное радио занимает 10% в информационном пространстве Украины. В то же время, количество абонентов проводного радио в Украине быстро сокращается. При наличии бесплатной альтернативы в виде эфирного вещания и других современных источников доступа к информации количество пользователей проводного вещания за последние 5 лет сократилось более чем в три раза - с 1,7 млн до 600 тыс. От услуги проводного вещания в среднем по стране отказываются более 100 тыс. пользователей ежегодно.