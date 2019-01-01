Скачать
Вторник, 01.01.2019
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
Украина встретила Новый 2019-ый год
Украина встретила Новый 2019-ый год

Укртелеком планирует отключить Днипру проводное радио

Укртелеком планирует отключить Днипру проводное радио
04:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Укртелеком отключит в Днипре проводное радио из-за низкого спроса.

С 1 апреля 2019 года ПАО "Укртелеком" отключит услугу проводного радио в Днипре, поскольку она больше не пользуется спросом в этом регионе.

Об этом сообщает сайт Укртелекома.

"Учитывая резкое снижение численности абонентов проводного радио в городе Днипро, ПАО "Укртелеком" приняло решение об отключении невостребованной услуги с 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября этого года в миллионном городе осталось около 3 тыс. абонентов, что равно 0,3% от общего количества горожан. Из-за незначительного количества абонентов и устаревшего оборудования, постоянно требующего ремонта, убытки от предоставления этой услуги в городе достигают более полумиллиона гривень ежегодно и продолжают расти.

"Большая часть оборудования сети проводового вещания чрезвычайно физически изношена и морально устарела. Сама услуга тоже устарела, и сегодня существует немало современных каналов коммуникаций, в том числе и бесплатных. Похоже, эту ситуацию понимают и сами работники радио. Поэтому неудивительно, что абоненты современного города чаще выбирают альтернативные источники информации, в частности, эфирное вещание, телевидение и интернет. Кстати, НСТУ запустила приложение для смартфонов. Любой может его скачать и слушать Украинское радио на своих гаджетах: и Первый канал, и Проминь, и Культуру", - отметили в Укртелекоме.

В то же время, в Днепропетровской области предоставление услуги проводного радио не будет прекращаться.

"Учитывая социальную значимость услуги проводового вещания, с целью проявления лояльности оператора к потребителям этой услуги, несмотря на стремительное сокращение количества радиоточек и убыточность указанной услуги в селах и труднодоступных регионах, Укртелеком продолжает в течение многих лет поддерживать сеть проводового вещания в рабочем состоянии и предоставлять соответствующие услуги своим абонентам. Понимая важность услуги для некоторых слоев населения, в том числе для социально незащищенных, лиц с инвалидностью или с особыми потребностями, для которых радио имеет большое значение, Укртелеком предусмотрел для них возможность получения от компании эфирного радиоприемника", - говорится в сообщении.

Как известно, в сентябре в 2018 году Укртелеком отключил услугу проводного радио в Одессе.

На сегодняшний день проводное радио занимает 10% в информационном пространстве Украины. В то же время, количество абонентов проводного радио в Украине быстро сокращается. При наличии бесплатной альтернативы в виде эфирного вещания и других современных источников доступа к информации количество пользователей проводного вещания за последние 5 лет сократилось более чем в три раза - с 1,7 млн до 600 тыс. От услуги проводного вещания в среднем по стране отказываются более 100 тыс. пользователей ежегодно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укртелеком, Отключение, Днипро, Проводное радио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
03 Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
04 Украина встретила Новый 2019-ый год
05 Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь