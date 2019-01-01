Пункты пропуска на Донбассе пересекли 7 тыс. человек

Новости Украины: Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 31 декабря 2018 года, пересекли свыше 7 тыс. лиц.

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил 1 января открылись по графику и работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись по графику и работают в штатном режиме. В целом, через КПВВ за прошедшие сутки последовало 7,3 тыс.человек и 2,3 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе сообщают, в КПВВ "Гнутово" пограничники Донецкого отряда совместно с инспектором Государственной фискальной службы (ГФС) у гражданина Украины, который шел пешком через линию соприкосновения на вход с временно оккупированной территории Украины, обнаружили пневматический пистолет калибра 4.5 мм. Пистолет передано сотруднику Национальной полиции.