Ситуация в зоне ООС: оккупанты за сутки один раз нарушили "тишину", потерь нет

Российские оккупационные войска с начала этих суток совершили обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гнутово в Донецкой области.
Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, информирует пресс-служба МОУ.
"С начала этого периода до 11 часов состоялся один обстрел на Донецком направлении. Враг ночью выпустил одну мину калибра 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово", - сказал Праута.
По кго словам, украинские военные на эту провокацию не ответили, соблюдая условия полного прекращения огня.
"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями", - подчеркнул Праута.
В то же время он напомнил, что за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Сейчас они находятся в одном из военных мобильных госпиталей", - проинформировал Праута.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом трижды применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.