Ситуация в зоне ООС: оккупанты за сутки один раз нарушили "тишину", потерь нет

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14:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: За минувшие сутки на Донбассе боевики выпустили по ВСУ 13 мин различных калибров.

Российские оккупационные войска с начала этих суток совершили обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, информирует пресс-служба МОУ.

"С начала этого периода до 11 часов состоялся один обстрел на Донецком направлении. Враг ночью выпустил одну мину калибра 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово", - сказал Праута.

По кго словам, украинские военные на эту провокацию не ответили, соблюдая условия полного прекращения огня.

"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями", - подчеркнул Праута.

В то же время он напомнил, что за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Сейчас они находятся в одном из военных мобильных госпиталей", - проинформировал Праута.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом трижды применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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