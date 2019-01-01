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В первый день 2019 года есть потеря на фронте

В первый день 2019 года есть потеря на фронте
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebok

Новости Украины: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Гнутово и Новотошковским, погиб боец.

В течение вторника, в период с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое - ранены.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом трижды применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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Все по теме:

Обстрел, Боевики, ВСУ, АТО, Гнутово, ОРДЛО, ООС.
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