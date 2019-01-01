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Катер ВМС Украины открыл огонь, чтобы остановить иностранное судно-нарушитель

Катер ВМС Украины открыл огонь, чтобы остановить иностранное судно-нарушитель
22:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook, ВМС ВС Украины

Новости Украины: Судно было отконвоировано военными в порт Одесса.

Ракетный катер «Прилуки» с помощью предупредительного артиллерийского огня заставил остановиться судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке контрабанды.

Как сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook, инцидент произошел в первый день нового года. Военные во взаимодействии с СБУ и ГПСУ пресекли попытку контрабанды морем. Отмечается, что в последние часы 2018 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов.

"Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины. На вызовы оно не отвечало, поэтому катер начал его преследование. Уяснив бесперспективность попытки бегства от военного катера, корабль вышел на связь и был опрошен. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. "С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", - сообщили в ВМС.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров “Аккерман” и “Бердянск” с командой досмотра на борту. Напомним, в ответ на агрессивные действия РФ Военно-морские силы Украины развернули силы и системно наращивают группировку на Азовском море.

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ВМС, Судно, Моряки, ВМС Украины, ВМС ВС Украины.
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