Во Львове умер в больнице пострадавший во время пожара на рождественской ярмарке

Новости Украины: Во Львове умер пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.

Во Львове скончался пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Несмотря на оказаннную всю необходимую медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины, пострадавшего от взрыва на ярмарке 22 декабря, медикам не удалось. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое. Вчера лабораторные показатели ухудшились, мужчина скончался сегодня", - отмечается в сообщении.

В мэрии Львова выразили соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, 22 декабря, в центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар в деревянном домике.