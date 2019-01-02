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В Киеве внедорожник протаранил патрульное авто, пострадали полицейские

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В Киеве внедорожник протаранил патрульное авто, пострадали полицейские
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Информатор

Новости Украины: В центре Киева внедорожник протаранил патрульный автомобиль, пострадали двое полицейских.

В ночь на среду в центре Киева на пересечении бульвара Т.Шевченко и ул.Владимирской внедорожник Range Rover въехал в полицейский Renault Kangoo, вследствие чего пострадали двое правоохранителей, сообщается на странице сообщества "dtp.kiev.ua" в соцсети Фейсбук.

"ДТП с пострадавшими с участием патрульной полиции в Киеве на пересечении бул.Т.Шевченко и ул.Владимирской. Столкнулись Range Rover и полицейский Renault Kangoo. Пострадали двое полицейских", - говорится в сообщении.

 

Там же опубликованы несколько фотографий с места происшествия. Согласно ним, Range Rover двигался вниз по бул.Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo. Удар пришелся со стороны переднего пассажирского места и салона, от чего последние значительно деформировались.

На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также там находились автомобили скорой помощи.

Каких-либо подробностей о состоянии пострадавших нет.

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Также нет официальной информации о происшествии от столичного главка полиции.

Напомним, неподалеку от села Высокое Томашпольского района Винницкой области столкнулись автомобили Ford Mondeo и ВАЗ 21099. В результате аварии погибли двое взрослых и младенец.

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ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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