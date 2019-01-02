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В Обухове в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Обухове в ДТП с маршруткой погибли три человека
14:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Три человека погибли, четверо пострадали при лобовом столкновении "маршрутки" с "запорожцем" в Обухове.

В городе Обухов Киевской области автомобиль "ЗАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Обухов-Матяшовка", вследствие чего трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо человек, находившихся в автобусе, получили травмы.

Как сообщает всреду днем Отдел коммуникации полиции Киевской области, пострадавшие пассажиры "маршрутки" с телесными повреждениями доставлены в больницу. "Их жизни ничего не угрожает", - говорится в информации.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая занимается оформлением ДТП. По факту гибели трех человек в автокатастрофе в ближайшее время будет открыто уголовное производство.

Напомним, неподалеку от села Высокое Томашпольского района Винницкой области столкнулись автомобили Ford Mondeo и ВАЗ 21099. В результате аварии погибли двое взрослых и младенец.

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ДТП, Авария, Обухов, Происшествие.
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