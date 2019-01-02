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Среда, 02.01.2019
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В Сумах оборвался лифт с младенцем внутри

В Сумах оборвался лифт с младенцем внутри
20:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В Сумах полиция открыла уголовное производство по факту гибели ребенка в лифте многоэтажки.

В Сумах по факту гибели двухмесячного ребенка в лифте многоэтажки полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, ЧП произошло сегодня, 2 января, в 16 часов на улице Супруна.

«Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно оборвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными», - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали руководители ГУ НП, полиции города, следственно-оперативная группа. Во время проведения первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что с ребенком находился дедушка.

«Возвращаясь с прогулки домой, он завез коляску с ребенком в лифт. Поднявшись на 9-й этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось», - отмечается в сообщении.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

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Сумская область, Лифт, Смерть, Нацполиция, Обрыв лифта.
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