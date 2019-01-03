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На Харьковщине ожидается плохая погода, спасатели "в полной боевой готовности"

На Харьковщине ожидается плохая погода, спасатели &quot;в полной боевой готовности&quot;
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: На Харьковщине готовы во время непогоды привлечь почти 300 единиц техники.

На Харьковщине ожидается ухудшение погоды: ветер, который может порвать линии электропередач, и колебания температуры. Об этом проинформировал на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко.

"По прогнозам синоптиков, 4 и 5 января в регионе сильные порывы ветра - более 20 м/с и колебания температурного режима с 0 на плюс, с 0 на минус. Возможно ухудшение ситуации относительно проезда по дорогам области, возможны порывы линий электропередач и пр. Все службы области, которые могут быть привлечены во время непогоды, полностью готовы к любым ситуациям. Будем работать круглосуточно, чтобы минимизировать влияние непогоды на жизнь жителей региона", - отметил Шахненко.

По его словам, надо избежать ситуации с обледенением дорог в некоторых районах области: "Самая сложная ситуация - в Харьковском и Волчанском районах".

"На сегодняшний день все системы жизнеобеспечения работают без сбоев. У нас нет обесточенных населенных пунктов. Думаю, что их и не будет", - добавил Шахненко.

По словам первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляка, во время непогоды готовы привлечь почти 300 единиц техники.

"В случае необходимости будет привлекаться техника сельхозпредприятий. Есть достаточный запас песчано-солевой смеси, горюче-смазочных материалов", - сказал Пляка.

По словам начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Александра Волобуева, ежесуточно на дежурство заступают около 480 спасателей на 120 единицах техники: "В резерве - около 80 единиц техники, около 500 спасателей".

Как сообщал Укринформ, в ночь на 25 декабря 2018 года на территорию области со скоростью 45-50 км/ч зашел активный южный циклон. В области выпало до 35 см снега, местами сугробы до 1 метра.

С 29 декабря в Харьковской области в местах вероятного скопления авто дежурит техника, способная для буксировки. Проезд по основным дорогам обеспечен.

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Непогода, Харьковщина, Снегопад, Плохая погода, Погода на Харьковщине.
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