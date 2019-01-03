Прокуратура: подозреваемый в покушении на полицейского предстанет перед судом

Новости Украины: Прокуратура сообщила, что подозреваемый действовал вместе с двумя сообщниками.

Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский районный суд города обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на майора полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"На сегодня по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ст.348, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.28 ст.347 (посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с боеприпасами и умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Харьковской области в среду вечером.

По данным досудебного следствия, подозреваемый действовал вместе с двумя сообщниками – жителями Киева. Они заранее планировали расправу над харьковским полицейским из-за его профессиональной деятельности.

Сообщники выяснили все данные о жертве: место жительства, марку и номер автомобиля и т.д. Полицейского выследили возле дома и, воспользовавшись моментом, подложили под его машину гранату, зафиксировав ее под задним колесом так, чтобы она сдетонировала во время движения.

Граната взорвалась, когда полицейский сел за руль и поехал. В результате происшествия пострадавший получил многочисленные травмы, но жизненно важные органы не были задеты. Основные повреждения пришлись на автомобиль.

Материалы в отношении сообщников подозреваемого выделены в отдельные уголовные производства. Один из них сейчас находится в розыске. Относительно другого производство закрыто в связи со смертью - мужчина подорвался на гранате во время совершения разбойного нападения в Киеве.