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В Одессе рецидивист жестоко избил мужчину из-за замечания

В Одессе рецидивист жестоко избил мужчину из-за замечания
09:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com/zborik14

Новости Украины: В Одессе полиция разыскивает злоумышленника, который жестоко избил местного жителя в новогоднюю ночь.

Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в ночь на 1 января на улице Сахарова, 36 (Суворовский район).

Отмечается, что подозреваемый избил мужчину, 1980 года рождения, возле подъезда многоэтажного жилого дома. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что супруга потерпевшего и ее знакомая, находясь возле подъезда дома, сделали замечание мужчине, который на автомобиле заехал на тротуар, перегородив вход в подъезд. В частности, водитель начал угрожать женщинам физической расправой и оскорблять их, применяя ненормативную лексику.

"На крики из дома вышел потерпевший. Подозреваемый набросился на него - бил кулаками в лицо. Когда мужчина упал, продолжал наносить ему множественные удары ногами по лицу и голове", - рассказали в главке.

В результате, пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и доставлен в Одесскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, переломом костей основания черепа, кровоизлияние в мозг. Подозреваемый в избиении скрылся. Читайте также В оккупированном Крыму избили крымскотатарского активиста По данным информированного источника в Главном управлении Нацполиции, подозреваемый, который владеет профессиональными навыками кикбоксинга (по другим данным, тайского бокса) сейчас находится под следствием по другому делу.

В частности, в апреле 2018 года во Врадиевке Николаевской области он вместе с друзьями на улице жестоко избил молодого мужчину и его пожилых родителей.

"Тогда в конфликт вмешались местный предприниматель и участник АТО, которые принудили компанию отойти от своих жертв. Но драка потом продолжилась на территории кафе «Виктория», которое принадлежит предпринимателю", - рассказали в полиции. Отмечается, что более серьезных последствий во Врадиевке тогда удалось избежать, так как предприниматель успел достать зарегистрированный пистолет, которым пригрозил нападавшим. По данным представителя полиции, когда на место происшествия приехали правоохранители, подозреваемый "продолжал кидаться и на них".

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По факту хулиганства было начато уголовное производство. Как отметил представитель одесского главка, данный гражданин – уроженец Врадиевки, сейчас проживает в Одессе, и является братом бывшего прокурора Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области подтвердили факт случившегося в новогоднюю ночь. Отмечается, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство.

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Одесса, Полиция, Драка, Происшествие.
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