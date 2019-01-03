Скачать
Четверг, 03.01.2019
Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ
Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

В МинВОТ рассказали, какие ошибки допустили проектировщики Керченского моста

В МинВОТ рассказали, какие ошибки допустили проектировщики Керченского моста
10:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Правительство России отложило срок введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив из-за неправильного проектирования подходов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что Россия приняла решение отложить срок введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив из-за неправильного проектирования железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Сообщается, что из-за ошибки проектировщиков, правительству России нужно дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей (44 млн долл., чтобы завершить строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Об этом свидетельствует распоряжение Правительства России от 27.12.2018 № 2957-р.

Сообщается, что имеющиеся почвы нельзя использовать для обустройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства выяснилось, что фактические свойства почв значительно отличаются от тех, что были использованы при проектировании ЗАО "Ленпромтранспроект".

В ведомстве сообщили, что во время железнодорожного туннеля в районе поселка Октябрьское, где недалеко проводились археологические раскопки Биэлы в 2018 году, произошли непредсказуемые сдвиги породы,которые повредили крепление туннеля.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий считают, что именно это стало причиной задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения. "В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ошибки, Старт, Железнодорожное сообщение, Керченский мост, МинВОТ, Проектировщики, Отложили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Настя Каменских удивила новым образом
04 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
05 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь