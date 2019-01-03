В МинВОТ рассказали, какие ошибки допустили проектировщики Керченского моста

Новости Украины: Правительство России отложило срок введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив из-за неправильного проектирования подходов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что Россия приняла решение отложить срок введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив из-за неправильного проектирования железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Сообщается, что из-за ошибки проектировщиков, правительству России нужно дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей (44 млн долл., чтобы завершить строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Об этом свидетельствует распоряжение Правительства России от 27.12.2018 № 2957-р.

Сообщается, что имеющиеся почвы нельзя использовать для обустройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства выяснилось, что фактические свойства почв значительно отличаются от тех, что были использованы при проектировании ЗАО "Ленпромтранспроект".

В ведомстве сообщили, что во время железнодорожного туннеля в районе поселка Октябрьское, где недалеко проводились археологические раскопки Биэлы в 2018 году, произошли непредсказуемые сдвиги породы,которые повредили крепление туннеля.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий считают, что именно это стало причиной задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения. "В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.