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Во Львове умер бизнесмен от тяжелого вида экзотической болезни

Во Львове умер бизнесмен от тяжелого вида экзотической болезни
15:33 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости Украины: Во Львове 3 января 2019 года во Львове скончался 43-летний бизнесмен, который после посещения Конго заболел тропической малярией.

Во львовской больнице от тропической малярии скончался 43-летний бизнесмен. Эту информацию подтвердили во Львовском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Известно, что он часто посещал Африку, а 23 декабря вернулся во Львов из Конго. Уже 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. Сообщается, что мужчину доставили в реанимацию вчера, 2 января, а сегодня утром у него ухудшились все показатели и в 08:40 он умер.

У мужчины появился кашель, озноб, температура, поэтому первой версией стала обычная простуда. Но, анализы показали плачевный диагноз - тропическая малярия, которая в большинстве случаев приводит к смерти, так как является самой опасной формой болезни, которая за частую протекает с осложнениями и имеет высокую смертность.

Справка: Малярия – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется острым, а иногда затяжным течением, периодическими повышениями температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Существует 4 вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

Ранее, в Ивано-Франковске в инфекционную больницу госпитализировали мужчину с тропической малярией. Предполагают, что больной заболел в Кот-д'Ивуаре, где находился 17 дней. Поездка в Кот-д'Ивуар у мужчины была частной. Перед отъездом он не получал химиопрофилактику малярии. Лабораторно его диагноз подтвердили 18 октября. А в августе 2018 года зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, который 18 августа 2018 года прибыл на обучение в высшее учебное заведение Харькова. В очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Все по теме:

Львов, Симптомы, Малярия, Инфекционное заболевание, Бизнесмен умер от тропической малярии, Посещение Конго.
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