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Лесничий во Львове попался на взятке

Лесничий во Львове попался на взятке
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины: Во Львове при получении 1,5 тыс. долл. взятки задержан лесничий.

Во Львове правоохранители задержали лесничего государственного лесного хозяйства при получении 1,5 тыс. долл. взятки, которую он требовал от предпринимателя за предоставление в аренду земельного участка.

Как сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, оперативники управления защиты экономики во Львовской области Нациполиции и следователи территориального управления ГБР разоблачили и задокументировали коррупционную деятельность лесничего.

Как установили правоохранители, за предоставление в аренду земельного участка для рекреационных и культурно-оздоровительных целей и дальнейшее непрепятствование хозяйственной деятельности лесничий требовал от предпринимателя 1,5 тыс. долл. неправомерной выгоды.

«Сегодня, 3 января, правоохранители задержали должностное лицо на территории АЗС возле Львова. Средства, а именно 1,5 тыс. долл., и вещественные доказательства изъяты с места события», - отмечается в сообщении.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, будут устанавливаться другие факты противоправной деятельности задержанного.

Сейчас проводятся следственные действия.

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Львов, Взятка, Нацполиция, Лесничий.
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