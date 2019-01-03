Украинец попал в плен к боевикам на Донбассе: 128-я бригада подтвердила

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.
”В связи с распространением подконтрольными российско-оккупационным войскам СМИ видео с объяснениями Андрея Качинского, сообщаем следующее: да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова”, - подчеркивается в заметке.
Отмечается, что со своей стороны бригада делает все возможное для скорейшего возвращения бойца домой.
”К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка”, - сообщили в бригаде.