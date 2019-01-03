Подозреваемому в срыве отопительного сезона в Смеле предъявлены обвинения

Новости Украины: Бывший и.о. мэра Смелы уведомлен о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело в срыву отопительного сезона в феврале 2018.

Прокуратура сообщила о подозрении одному из депутатов Смелянского городского совета (Черкасская обл.) за невнесение на рассмотрение сессии горсовета вопроса о финансировании коммунального предприятия, что привело к срыву получения номинаций на природный газ на февраль 2018 года.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Черкасской области, депутату горсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По информации прокуратуры, указанное лицо подозревается в том, что выполняя обязанности городского головы города Смела и зная об отсутствии у коммунального предприятия денежных средств для оплаты по договору о поставке природного газа с обществом с ограниченной ответственностью (о чем он был письменно уведомлен директором КП о необходимости дополнительного финансирования), имея полномочия и возможность, своевременно не созывал и не вынес на рассмотрение сессии горсовета вопрос о финансировании коммунального предприятия, что сделало невозможным осуществление платежей по договору и получение номинаций на природный газ на февраль 2018 года.

"Это привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долговых обязательств на сумму более 29 млн грн", - сказано в сообщении.

Прокуратура и полиция расследуют уголовное производство по фактам злоупотребления властью, служебным положением, ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами (ч.2 ст.364, ч.ч.1, 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины), что привело к срыву отопительного сезона в г.Смела.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, следователи принимают меры для установления всех обстоятельств дела, и устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года в г.Смела Черкасской области отключены от газа все котельные и было выключено централизованное отопление.

По информации интернет-издания "Украинская правда", прошлый отопительный сезон в городе начался с большим опозданием – с 16-17 ноября 2017 года, и проходил неудовлетворительно. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО "Смела Энергоинвест", которое не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед "Нафтогазом".

16 ноября 2017 года депутаты горсовета проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП, однако тот наложил вето на свою отставку и заявил о намерениях обратиться в суд.

Новый секретарь горсовета Константин Синегуб заявил после избрания, что бесперебойное отопление является главной задачей в городе и сообщил, что лимиты газа выделены только до 1 декабря.

В нынешнем отопительном сезоне в Смеле продолжились проблемы с оплатой за газ. Так, с 12 ноября 2018 года в городе было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Данная ситуация возникла в связи с тем, что "Нафтогаз" отказался предоставлять номинации на газ для "Смелакоммунтеплоэнерго" в связи с долгами в размере 85,5 млн грн, которые были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

Позже, 17, ноября, в результате переговоров между местными властями и "Нафтогазом" большинство котельных в городе были подключены к газу.

В "Нафтогазе" также добавили, что в ноябре 2018 года "Смелакоммунтеплоэнерго" отбирало газ несанкционированно, а это, в соответствии с Кодексом ГТС, влечет за собой оплату КП услуг по балансировке природного газа в пользу ОАО "Черкассыгаз" с коэффициентом 2.