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Во Львовской области задержали водителя цистерны, причастного к ДТП

Во Львовской области задержали водителя цистерны, причастного к ДТП
02:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 января в произошло ДТП во Львовской области, в котором 2 человека погибли и 9 были госпитализированы.

Полиция задержала 29-летнего водителя цистерны, причастной к смертельному ДТП на трассе Львов – Шегини. Как сообщает в четверг отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Также полиция сообщает, что число потерпевших увеличилось до 10 человек.

Как сообщалось, утром 3 января в тройном ДТП во Львовской области 2 человека погибли и 9 были госпитализированы. Все они – жители Львовской и Ивано-Франковской областей.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также прокуратура Львовской области расследует факт нарушения должностными лицами ГП "Львовский облавтодор" правил обеспечения дорожного движения, приведший к ДТП с двумя погибшими, сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, дорожное покрытие в месте аварии находилось в ненадлежащем состоянии, в частности и в связи с тем, что дорожные службы не расчистили дорогу.

Досудебное расследование в данном производстве поручено следственному управлению главного управления Национальной полиции Львовской области.

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ДТП, Смертельное ДТП, ДТП во Львовской области, Пострадавшие в ДТП во Львовской области.
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