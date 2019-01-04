ГП "Антонов" просит Авакова лично разобраться с избиением авиаконструктора

Новости Украины: 2 января в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

Коллектив государственного предприятия "Антонов" направил письмо министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию с избиением сотрудника ГП Виктора Ковальского и наказать виновных. Скан-копия письма от летного состава ГП “Антонов” к Авакову размещена на странице предприятия в Facebook.

“Обращаемся к вам от имени летного состава ГП “Антонов” по поводу ситуации, сложившейся с ведущим инженером-конструктором нашего предприятия Ковальским Виктором Павловичем. По имеющейся информации, ему были нанесены тяжкие побои сотрудниками полиции. Наш коллектив возмущен таким поведением представителей правозащитных органов Украины. Ведь “Антонов” — большая семья, которая ни в коем случае не позволит издевательство над теми, кто отдал все свои знания и часть жизни на ее благо. Управляя самолетами в небе, мы все имеем свои четкие обязанности и можем быть уверены в надежности наших “Анов”, которые созданы такими специалистами, как В.П. Ковальский”, — говорится в письме.

В ГП “Антонов” отметили, что избиение пожилого человека недопустимо в любом случае. “Мы должны быть уверены в безопасности и защите наших родных, близких, коллег — пока мы работаем в небе, они работают на земле. Именно в этом заключается миссия, возложенная на правозащитные органы государства, имидж которого мы ежеминутно поддерживаем своим трудом на международном уровне”, — подчеркивается в письме.

В связи с этим Авакова призывают лично разобраться в этой ситуации и наказать виновных.

“Учитывая вышесказанное, просим Вас лично разобраться в этой ситуации, наказать виновных и возместить моральные и материальные убытки уважаемому человеку, который всю свою жизнь посвятил добросовестному служению авиационной отрасли Украины. Ждем вашего ответа и решительных действий”, — добавили в ГП “Антонов”.

Как сообщалось, 2 января в Киеве возле метро "Шулявская" 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского избили пятеро человек, среди которых, по данным СМИ, двое патрульных.

Представитель полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что по факту избиения Кузнечного открыто уголовное производство.

Следователи территориального управления ГБР выясняют обнародованную в СМИ информацию о причастности сотрудников полиции к избиению авиаконструктора. По факту следователями территориального управления ГБР в Киеве внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Проводятся необходимые первоочередные следственные действия.