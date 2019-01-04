Во Львовской области начинается "спецоперация" по защите детей от кори

Новости Украины: С 3 января во Львовской области и Львове начнутся мероприятия по повышению уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет от кори.

Со второй половины февраля 2019 года в школах Львовской области пройдет специальная кампания по вакцинации детей от 6 до 18 лет против кори с согласия родителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины.

Подчеркивается, что с 3 января "начинается фактически спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет" - об этом объявили после внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА (ТЭБ и ЧС).

"Повышение уровня охвата прививками - это вопрос национальной безопасности. Мы начинаем во Львовской области спецоперацию, цель которой - мобилизовать всю область для защиты населения от кори. В 2018 году на Львовщине из-за осложнений от кори умерли два ребенка - трехлетние мальчик и девочка. Увы, они не были привиты.

Наша общая задача - защищать наших детей от смертельных болезней и гарантировать национальную безопасность всей Украины", - заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, Львовская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью.

В то же время область - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори: заболели 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч вообще не были привиты, другие имели только 1 дозу КПК.

"Этот опыт (проведение вакцинации детей - ред.) обязательно передадим на другие области Украины, в которых тоже зафиксировано низкий уровень вакцинации.

Те меры, котороые предложило министерство и которые поддержала Областная комиссия ТЭБ и ЧС, - это оперативное реагирование на реальное положение в области, о котором свидетельствуют актуальные статистические показатели", - отметил глава Львовской ОГА Олег Синютка.

В Минздраве добавили, что подобные спецоперации планируются в других областях Украины, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший - Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем вакцинацию детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласии родителей.

Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 тысяч школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не имеют необходимых прививок", - подчеркнул гендиректор ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита.

В ведомстве заявили, что в 2018 году корью заболели 54 481 человек - 20 204 взрослых и 34 277 детей. От осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых.