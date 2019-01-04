Убил пасынка и повесился: полиция обнаружила два трупа в Мелитополе

Новости Украины: В Запорожской области мужчина после убийства пасынка принял решение повеситься.

Житель Мелитополя Запорожской области топором смертельно травмировал своего пасынка, а затем покончил жизнь самоубийством через повешение.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции в Запорожской области убийство произошло вчера, 3 января.

В пресс-службе отмечают, что в полицию обратилась жительница Мелитопольского района с жалобой на потерю связи со своим братом, живущим в Мелитополе. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили в частном доме два мертвых тела мужчин.

«Полицейскими предварительно установлено, что мужчина 1967 г.р. топором нанес многочисленные телесные повреждения пасынку 1994 г.р., от которых он скончался. После чего гражданин покончил жизнь самоубийством через повешение на месте происшествия», - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшедшего. Открыты два уголовных дела по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство»).

Всего в 2018 году полицейскими ГУНП в Запорожской области 82 лицам сообщено о подозрении в совершении умышленных убийств.

Ранее сообщалось, винничанину, подозреваемому в убийстве собственных малолетних детей, матери и бывшей жены, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.