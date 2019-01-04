Скачать
Пятница, 04.01.2019
Польша предлагает изменить &quot;нормандский&quot; формат
Польша предлагает изменить "нормандский" формат
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ
Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках
Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках

Убийство работника госохраны: боксеру сообщили о подозрении

Убийство работника госохраны: боксеру сообщили о подозрении
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве.

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в умышленно убийстве 36-летнему киевлянину, кандидату в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, который во время конфликта нанес смертельную травму жителю Печерского района Киева.

"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 года во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По информации прокуратуры, подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. "Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - сказано в сообщении.

Сейчас указанное лицо задержано, ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции не называют имени подозреваемого, однако по информации СМИ, речь идет о боксере Петре Очеретяном.

Подозреваемый в убийстве жителя Печерска сдался полиции

Как сообщалось, поздно вечером 2 января 2019 года в Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что на ул.Саперное поле в Печерском районе Киева произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников инцидента потерял сознание. По прибытию на место происшествия медики констатировали смерть 26-летнего местного жителя.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший – сотрудник Управления государственной охраны Василий Хмелюк. В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что эта информация проверяется.

Вечером 3 января подозреваемый вместе с адвокатом добровольно явился в Печерское управление полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Полиция, Убийство, Печерск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
03 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
04 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
05 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Палата представителей США приняла проект бюджета
Палата представителей США приняла проект бюджета
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь