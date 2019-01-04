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Пятница, 04.01.2019

Убийство сотрудника госохраны: в полиции рассказали подробности (Видео)

Житель Киева, который подозревается в убийстве мужчины на улице Саперное поле, явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. С подозреваемым проводят первоочередные следственные действия. В полиции пояснили, что между мужчиной, который выгуливал собак, и водителем автомобиля случился дорожный конфликт, в ходе которого пешеход нанес автомобилисту удар рукой в голову. По данным СМИ, подозреваемым является профессиональный боксер-тяжеловес.
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Полиция, Убийство, Убийство сотрудника госохраны.
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