Убийство сотрудника госохраны: в полиции рассказали подробности (Видео)

Житель Киева, который подозревается в убийстве мужчины на улице Саперное поле, явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. С подозреваемым проводят первоочередные следственные действия. В полиции пояснили, что между мужчиной, который выгуливал собак, и водителем автомобиля случился дорожный конфликт, в ходе которого пешеход нанес автомобилисту удар рукой в голову. По данным СМИ, подозреваемым является профессиональный боксер-тяжеловес.