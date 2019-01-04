В Днепре убили девушку и в чемодане выбросили в мусорный бак

Новости Украины: В Днепре в мусорном баке обнаружено тело молодой женщины, которое поместили в чемодан.

В Днепре сегодня на проспекте Героев в мусорном баке возле жилого дома около 15 часов обнаружено тело молодой женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Тело женщины было помещено в чемодане. На теле отсутствуют следы насильственной смерти. По предварительному осмотру, погибшей женщине от 20 до 30 лет», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления.

Для установления причин смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.