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ГАЗО и МАГАТЭ ищут в Украине площадку для хранения радиоактивных отходов

ГАЗО и МАГАТЭ ищут в Украине площадку для хранения радиоактивных отходов
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине вместе с МАГАТЭ выбирают площадку для хранилища радиоактивных отходов

Экспертная миссия МАГАТЭ с Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения и профильными предприятиями Украины разработали рекомендации относительно выбора площадки для геологического хранилища радиоактивных отходов (РАО).

Об этом информирует пресс-служба ГАЗО в Facebook.

"Экспертная миссия МАГАТЭ в рамках национального проекта УКР9038 разработала совместно с ГАЗО и профильными предприятиями Украины рекомендации по выбору площадки для геологического хранилища радиоактивных отходов (РАО). Международные эксперты совместно с украинскими специалистами рассмотрели предварительную оценку геологических условий потенциальных площадок для хранилища в зоне отчуждения и подготовили проект рекомендаций для Украины", - говорится в сообщении.

В ГАЗО отмечают, что создание геологического хранилища необходимо Украине для безопасного захоронения высокоактивных РАО.

"Привлечение международного опыта к процессу создания в Украине геологического хранилища – это гарантия его безопасности и использования самых современных подходов и инновационных технологий еще на стадии выбора площадки", – прокомментировал председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Эксперты также обсудили планирование дальнейших геологических исследований кристаллических пород с целью выбора площадки. Эти работы должны стать следующим шагом на пути к созданию в Украине геологического хранилища.

В проекте принимают участие представители МАГАТЭ, ГАЗО, Министерства энергетики и угольной промышленности, Национальной академии наук, Государственной службы геологии и недр, Государственной инспекции ядерного регулирования, Государственной корпорации "Укрго "Радон", ГСП "ЦППРВ", ГСП "Экоцентр", ГП НАЭК "Энергоатом".

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МАГАТЭ, Зона отчуждения, Радиоактивные отходы, ГАЗО.
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