Скачать
Пятница, 04.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Варфоломей призвал патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Барселона утаила реальную сумму трансфера Паулиньо
Барселона утаила реальную сумму трансфера Паулиньо
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

День в ООС: Оккупанты один раз обстреливали позиции ВСУ, есть раненый

День в ООС: Оккупанты один раз обстреливали позиции ВСУ, есть раненый
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Оккупанты один раз нарушили новогоднюю "тишину", ранен украинский военный.

Оккупанты с полуночи открывали огонь один раз, вследствие чего получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня... В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждение", - говорится в вечерней сводке.

Как уточнили в пресс-центре, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии сопротивления, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь