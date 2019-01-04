День в ООС: Оккупанты один раз обстреливали позиции ВСУ, есть раненый

Новости Украины: Оккупанты один раз нарушили новогоднюю "тишину", ранен украинский военный.

Оккупанты с полуночи открывали огонь один раз, вследствие чего получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня... В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждение", - говорится в вечерней сводке.

Как уточнили в пресс-центре, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии сопротивления, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.