Скачать
Суббота, 05.01.2019
Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
Самые интересные снимки со всего мира (Фото)
Самые интересные снимки со всего мира (Фото)

Нацполиция: в Киеве перекрыт канал нелегальной миграции

Нацполиция: в Киеве перекрыт канал нелегальной миграции
04:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве перекрыли канал нелегальной миграции граждан из стран Юго-Восточной Азии в ЕС.

Полицейские Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины перекрыли канал незаконной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии в страны Европейского Союза, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что иностранцев незаконно переправили из Российской Федерации на территорию Украины, чтобы впоследствии осуществить нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

В результате комплекса оперативных мероприятий, было установлено местонахождении группы нелегальных мигрантов в Киеве. В одном из столичных хостелов обнаружили 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов.

"В ходе опроса иностранные граждане сообщили, что на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили в среднем около восьми $ 8000" – отметили в полиции.

Иностранцы переданы сотрудникам миграционной службы Украины, а их дальнейшую судьбу решит суд.

"Открыто уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины" – подытожили в полиции.

Правоохранители разыскивают организаторов незаконного бизнеса.

Согласно санкции статьи им грозит наказание - до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Юго-Восточная Азия, Нацполиция, Нелегальная миграция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 ДТЭК планирует купить две компании
05 Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу
Для модой кожи: 7 доступных продуктов, которые омолаживают кожу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь