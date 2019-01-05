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Ситуация на дорогах Украины: где выпало наибольшее количество снега

Ситуация на дорогах Украины: где выпало наибольшее количество снега
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В "Укравтодоре" сообщили, что циклон покинул территорию Украины, обесточены 13 населенных пунктов в ряде регионов Украины.

Циклон, принесший снегопады в юго-восточные области, покинул территорию Украины по состоянию на утро субботы, пробок на дорогах нет. Об этом сообщает со ссылкой на данные "Укравтодора".

"По состоянию на 8:00 5 января 2019 года циклон покинул территорию страны", - отметили в ведомстве.

В результате прохождения циклона, который зашел утром 4 января в юго-восточные области, больше всего осадков в виде снега и мокрого снега с сильным ветром, как следствие, образованием снежного покрова до 30 см, было в южных районах Запорожской и Донецкой областей, добавили в "Укравтодоре ".

В пиковый период прохождения циклона, с 11:00 до 18:00 4 января временно вводились ограничения движения большегрузных транспортных средств на отдельных участках дорог Запорожской области. По состоянию на 16:00, как отмечается, все ограничения движения автомобильного транспорта были сняты.

"Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, заторов на автомобильных дорогах государственного значения не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами.

 В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 13 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов (Черниговская - 5, Запорожская - 4 и Луганская - 4)", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в субботу утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, холодную и снежную погоду в Украине сейчас определяют циклоны, Сочельник и Рождество будут морозными. В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.  В Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

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Укравтодор, Населенные пункты, Обесточены, ГСЧС Украины, Ситуация на дорогах Украины.
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