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Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе

Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, не пуская на подконтрольные НВФ территории.

Незаконные вооруженные формирования запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попадать на подконтрольные боевикам объекты и территории, препятствуя тем самым деятельности спецмиссии, констатирует украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В сообщении украинской стороны СЦКК на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ от 4 января приводятся соответствующие факты. Так, в пункте пропуска на границе возле поселка Изварино (Луганская обл.) наемники российско-оккупационных войск в очередной раз (в прошлый раз подобный случай отказа отмечен в отчете СММ от 31 декабря 2018 года) приказали патрулю спецмиссии покинуть этот район.

На блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя (Донецкая обл.), пятеро наемников вооруженных формирований РФ вновь (подобный запрет был зафиксирован в отчете Миссии от 28 декабря 2018 года) не позволили патрулю СММ проехать в центр города и в восточном направлении. В то же время, наблюдатели спецмиссии видели, что через блокпост без лишних препятствий проезжали гражданские автомобили.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции объединенных сил", - подчеркивается в сообщении.

В украинской стороне СЦКК убеждены, что препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей, поэтому они цинично пренебрегают Минскими договоренностями и всячески способствуют дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.

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Украина, ОБСЕ, Донбасс, СЦКК.
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