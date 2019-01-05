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Два пенсионера не пережили очередь на КПВВ Донбасса

Два пенсионера не пережили очередь на КПВВ Донбасса
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В очередях на выезд с оккупированного Донбасса умерли двое людей, боевики искусственно задерживают пропуск.

На Донбассе в очередях на блокпостах умерли двое людей из-за сложностей, которые искусственно создают оккупанты.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования РФ и их наемники не прекращают искусственно создавать сложности на блокпостах и КПВВ вдоль линии столкновения, которые несут угрозу жизни и здоровью гражданского населения. На КПВВ «Станица Луганская» и «Майорск» в ожидании перехода умерли пожилые мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Так, в субботу, 5 января, в 09.45 в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" при оформлении документов на переход в подконтрольные власти Украины районы 65-летнему мужчине стало плохо и он потерял сознание.

Украинские пограничники немедленно вызвали медицинского представителя Красного Креста и карету скорой помощи. "К сожалению, с прибытием врачей им осталось только констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца", - говорится в сообщении.

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Позже, в 11.00 на КПВВ "Майорск", после прибытия со стороны временно неподконтрольной власти Украины территории, 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Оперативно прибывшие сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи провели срочные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь этого человека.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности людей, среди которых преимущественно пожилые люди, которые едут за пенсиями и социальными выплатами.

Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не игнорировать нормы международного гуманитарного права по обеспечению благоприятных условий для здоровья и жизни гражданского населения.

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Украина, Донбасс, СЦКК, КПВВ, ООС.
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