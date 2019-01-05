"Укрзализныця" завтра в Киеве организует рейс на ретропоезде

Новости Украины: ”Укрзализныця” накануне Рождества запустит ретропоезд в Киеве.

В Киеве накануне Рождества, 6 января, будет курсировать ретропоезд.

Об этом сообщили в пресс-службе ”Укрзализныци”.

”Поезд отправится со станции ”Киев-Пассажирский” 6 января в 12:50, а завершится путешествие прибытием на главный вокзал столицы в 15:15. Праздничный ретропоезд на паровозной тяге 6 января будет курсировать в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время путешествия вокруг Киева, которое продлится около двух с половиной часов, пассажиры смогут полюбоваться видами древней столицы, Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции и локомотивные депо.

Стоимость взрослого билета составляет 71,54 грн, детского - 61,15 грн.