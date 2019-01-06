На Львовщине суд избрал меру пресечения главе Сокальской райгосадминистрации

Новости Украины: На Львовщине суд избрал домашний арест задержанному на взятке председателю Сокальской РГА.

На Львовщине суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для председателя Сокальской районной государственной администрации, задержанного на взятке в 21 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции .

"На Львовщине суд избрал круглосуточный домашний арест главе райгосадминистрации", - говорится в сообщении

По данным полиции, чиновник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 4 января СБУ задержали на взятке главу Сокальской РГА на Львовщине. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тысячу гривень за несоздание препятствий в служебной деятельности и начисление денежной премии. Оперативники спецслужбы задержали чиновника в его служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды.