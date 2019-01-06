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В Тернопольской области 6 человек отравились газом в доме культуры

В Тернопольской области 6 человек отравились газом в доме культуры
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В селе Рай на Тернопольщине 6 человек отравились продуктами горения из-за неисправности газового конвектора в помещении местного дома культуры.

В Тернопольской области в результате неисправности газового конвектора 6 человек отравились продуктами горения, передает пресс-служба ГСЧС Тернопольской области.

"Сегодня в 00:07 в оперативно-диспетчерскую службу Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области от дежурного ГУ НП в Тернопольской области поступило сообщение о том, что в с. Рай Бережанского района в помещении местного дома культуры местные жители отравились неизвестным газом", - говорится в сообщении.

В результате происшествия травмированы 6 человек, которые с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в Бережанскую центральную районную клиническую больницу.

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Ориентировочные обстоятельства события: группа лиц находясь в помещении местного дома культуры включили газовый конвектор, в связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются работниками полиции.

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Отравление, Тернопольская область, Село Рай, Продукты горения, Местный дом культуры.
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