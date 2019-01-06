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РФ в Крыму тренировалась поражать морские цели на РК "Бал"

РФ в Крыму тренировалась поражать морские цели на РК &quot;Бал&quot;
18:54 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Twitter

Новости Украины: В Крыму оккупанты провели учения ракетных комлексов.

В оккупированном Россией Крыму провели учения с использованием ракетных комплексов "Бал".

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Черноморского флота РФ, в ходе учений отрабатывалось нанесение условных ракетных ударов по морским целям.

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"Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35, предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и береговых объектов. По данным Минобороны РФ, комплекс способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при любых погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на удалении до 10 км от берега.

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В декабре в РФ заявили, что развернули в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс "Бал". Кроме того на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион" и С-400 "Триумф".

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Украина, Крым, Учения, РФ, Черноморский флот РФ.
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