Поджог дома союза Венгрии в Ужгороде: В Польше нашли ответственных

Новости Украины: Трех поляков будут судить за поджог союза венгров в Ужгороде.

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд материалы дела в отношении трех граждан страны, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили поджог дома союза венгров в Ужгороде.

Об этом пишет TVP.info.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в терроризме. По данным следствия, за поджог исполнители получили по тысяче злотых (более 7 тыс. грн) от заказчика - немецкого журналиста, который, скорее всего, действовал по указанию спецслужб России.

"Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинского-венгерских отношений. Это было на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война в Донбассе", - отметил офицер Агентства внутренней безопасности, который вел дело.

Главным подозреваемым по делу является 28-летний Михал П., который имеет высшее образование и является специалистом в сфере безопасности. Он связан с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana, лидер которой Мариуш П. уже третий год находится в следственном изоляторе - его подозревают в сотрудничестве с российской и китайской разведками.

Следователи считают, что Михал П. завербовал двух других поляков - Адриана М. и Томаша Ш., дав им деньги на покупку зажигательной смеси, а также мобильные телефоны, сим-карты и куртки. Злоумышленники должны были записать на видео поджог и переслать ему, что должно было означать выполнение задания.

В общем Михал должен был склонять к совершению этого преступления пять человек. Он отказался признавать вину. Однако сотрудничать со следствием согласился 22-летний электрик Адриан. Он рассказал, что во время одной из встреч Михал попросил его нарисовать на фасаде Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде свастику и знак "88", символизирующий лозунг "Heil Hitler". По замыслу организаторов, это должно указать на действия "украинских бандеровцев".

Перед этим Адриан 13 января пересек польско-украинскую границу, проверив, не будет ли он иметь никаких проблем на границе.

Удостоверившись, что все прошло нормально, Михал начал планировать подробную операцию, завербовав также 26-летнего переводчика Томаша, который должен был снять видео поджога.

Перед поездкой двух злоумышленников в Ужгород он передал им 500 евро на выполнение задания, сообщив: "Это деньги от венгров", хотя должен был сказать о "заказчике из ЕС", согласно материалу.

Оба злоумышленника 3 февраля отправились в Украину через польско-словацкую границу, оставив свои телефоны дома и взяв в Ужгород те, которые получили от Михала, говорится в материале.

Ночью 4 февраля злоумышленники нарисовали на офисе союза венгров "88" и бросили в разбитое окно бутылку с зажигательной смесью, которая однако не вспыхнула. Отправив видео преступления, они получили от Михала ответ, что "венгры не удовлетворены, и было бы хорошо лучше закоптить стену".

Через 3 часа злоумышленники снова появились на месте преступления, запихивая намоченную бензином куртку одного из них в разбитое окно. После этого преступники получили на телефон ответ "ОК".

В тот же день они выехали из Украины в Польшу. Как отмечает издание, злоумышленники удалили компрометирующие данные с телефонов. Однако в поле зрения украинских правоохранителей они попали благодаря камерам наблюдения, расположенным на доме помещения, на автозаправке, где они покупали канистру с бензином, а также из-за аренды комнаты в одном из ужгородских хостелов на свою фамилию.

По возвращении в Краков они получили от Михала свои личные телефоны и деньги за выполненную работу. Через несколько недель, 22 февраля, злоумышленников задержала польская ABW.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее сообщал, что поджог офиса союза венгров в начале февраля прошлого года совершили двое граждан Польши: житель Кракова Адриан Марглевский и житель Быдгоща Томаш Шимковяк.