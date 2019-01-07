Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля

Новости Украины: Военное духовенство ПЦУ призывает верующих не поддаваться на провокации Кремля.

Военные священники Православной Церкви Украины обращают внимание верующих на вероятность совершения провокаций в разных регионах Украины со стороны Кремля.

Об этом сообщает Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины в Facebook.

"В Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины поступает информация от военных священников (капелланов) из разных регионов Украины о том, что якобы от имени "Правого сектора" организуются провокации на религиозной почве. Организаторы данных провокаций призывают применить силу к верующим и клирикам РПЦ в Украине. Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ ", - говорится в сообщении.

Военное духовенство призывает быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия противника. "Не дадим агрессору испортить праздник украинцам в эти исторические дни - получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины", - предостерегают они.