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Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля

Капелланы ПЦУ предупреждают о готовящихся провокациях Кремля
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Военное духовенство ПЦУ призывает верующих не поддаваться на провокации Кремля.

Военные священники Православной Церкви Украины обращают внимание верующих на вероятность совершения провокаций в разных регионах Украины со стороны Кремля.

Об этом сообщает Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины в Facebook.

"В Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины поступает информация от военных священников (капелланов) из разных регионов Украины о том, что якобы от имени "Правого сектора" организуются провокации на религиозной почве. Организаторы данных провокаций призывают применить силу к верующим и клирикам РПЦ в Украине. Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ ", - говорится в сообщении.

Военное духовенство призывает быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия противника. "Не дадим агрессору испортить праздник украинцам в эти исторические дни - получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины", - предостерегают они.

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Россия, РПЦ, Провокации, ПЦУ.
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