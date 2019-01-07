Украинцев предупредили об опасности лавин и тонком льде

Новости Украины: Спасатели предупреждают об опасности лавин в Карпатах и тонкого льда на реках.

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 7 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в горах Львовской области.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января, в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во понедельник.

Кроме того, ГСЧС предупреждает об опасности тонкого льда.

"С целью предупреждения несчастных случаев на едва подмерзших реках и озерах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого своих детей", - говорится в сообщении.