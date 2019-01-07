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Женщина на Харьковщине попала под поезд

Женщина на Харьковщине попала под поезд
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Харьковщине пассажирский поезд сбил женщину насмерть.

В Харьковской области на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево пассажирский поезд Харьков-Лисичанск сбил насмерть женщину.

"По словам машиниста пассажирского поезда,.. прибывая на станцию в городе Первомайский Харьковской области, в последний момент он увидел на путях женщину. Машинист принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда на потерпевшую не смог. От полученных травм 41-летняя женщина умерла на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Харьковская область, Поезд, Железная дорога.
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