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В Одесской области произошло смертельное ДТП: погибла женщина, пятеро госпитализированы

В Одесской области произошло смертельное ДТП: погибла женщина, пятеро госпитализированы
17:31 Сегодня Телеграф Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины: Сегодня, 7 января, в Одесской области в результате аварии двух автомобилей погибла женщина, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла с участием автомобилей Daewoo и Volkswagen на автодороге «Одесса-Кучурганы». Предварительно установлено, что водитель Daewoo, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с встречным Volkswagen.

«В результате столкновения пассажирка, которая сидела рядом с водителем Daewoo, погибла на месте. Находившиеся на заднем сидении женщина, 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу», - сообщили в главке.

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Кроме того, в результате столкновения госпитализированы водитель и пассажирка второго автомобиля.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по ДТП и сотрудники ГСЧС. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Авария, Одесская область.
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