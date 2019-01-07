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В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве четверых человек

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве четверых человек
19:55 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил о задержании подозреваемого.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве четверых человек, обнаруженных в частном жилом доме. 

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

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"Спасибо оперативникам, которые в очередной раз доказали свой профессионализм. Подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильский район задержали. Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия", - написал Головин.

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Напомним, сегодня, 7 января, в жилом доме в одном из сел Измаильского района Одесской области обнаружены убитыми четыре человека – хозяин дома, а также еще двое мужчин и женщина.

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Убийство, Одесская область, Национальная полиция.
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