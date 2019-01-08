Украинская сторона СЦКК призвала оккупантов к соблюдению режима тишины

Новости Украины: Также СЦКК отмечает, что на Донбассе завершили ремонт ЛЭП и Донецкой фильтровальной.

Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ соблюдать установленный бессрочный режим "Тишина" на всей линии боевого столкновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ.

Соответствующее сообщение размещено на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочный режим "Тишина" на всей линии боевого столкновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает, что совместно с СММ ОБСЕ продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников.

Сообщается, что в течение 6 января специалисты Попаснянского района электрических сетей Луганской энергетической компании завершили выполнять ремонтно-восстановительные работы на участке: воздушная линия электропередачи 6 кВ (Золотое-2) - трансформаторная подстанция (поселок Катериновка).

Уточняется, что в Авдеевке осуществлялись плановые работы на Донецкой фильтровальной станции, а также обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены в ГФС и обратно.

"Надеемся, что погодные условия и совместные усилия военных и гражданских позволят своевременно и качественно выполнить плановые мероприятия, направленные на поддержание экологической безопасности и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - отмечается в сообщении.