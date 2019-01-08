"Киевводоканал" предупредил о возможном повышении тарифов

Новости Украины: Стоимость горячей и холодной воды в Киеве может подрасти.

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО "АК "Киевводоканал".

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Отмечается, что 21 декабря 2018 г. на заседании НКРЭКП были приняты проекты постановлений по изменению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м. Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.", - отметили в "Киевводоканале".

Даты начала действия новых постановлений НКРЭКП не уточняются.