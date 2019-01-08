Спасатели 8 января предупреждают о лавинах в Карпатах

Новости Украины: В Карпатах во вторник сохраняется значительная опасность схода лавин.

Во вторник, 8 января, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.