Жители Житомира блокировали движение в центре города

Новости Украины: В центре Житомира люди перекрыли движение из-за незаконного строительства.

В центре Житомира возле горсовета около 20 человек перекрыли движение транспорта, протестуя против незаконного строительства многоэтажки.

Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

«К нам поступило сообщение о том, что около 9.10 часов на улице Большой Бердичевской жители домов, что по улице Шевченко, проводят акцию протеста против строительства многоэтажки. Около 20 человек ходят по пешеходному переходу. Движение транспорта там сейчас затруднено», - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции и ГУНП области.

Как известно, жители домов на углу улиц Большая Бердичевская - Шевченко обращались к городскому совету, заявляя о незаконном строительстве многоэтажки на ул. Шевченко, 16. В мэрии создали рабочую группу, которая взялась проверять законность строительных работ. Впрочем, 26 декабря застройщик ООО «Дриада» начал устанавливать на придомовой территории забор посреди двора.

Местная прокуратура начала уголовное производство по обращению жителей по поводу незаконного начала строительства многоэтажки.