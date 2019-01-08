Молодая женщина с младенцем погибли при пожаре в Харьковской области

Новости Украины: В Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли младенец и его 17-летняя мать.

В городе Купянск Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли младенец и его 17-летняя мать.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 января в 20:38 на номер «101» поступила информация о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех владельцев, который расположен на улице Студенческая, 45.

На место происшествия выехали два отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены две комнаты, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 100 квадратных метров.

Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС в доме были обнаружены тела двух погибших: женщины 2001 года рождения и её четырёхмесячного сына.

В 20:50 пожар был локализован, а в 23:25 полностью ликвидирован. Другие квартиры жилого дома не пострадали.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. По факту гибели двух человек правоохранительные органы проводят следственные действия.