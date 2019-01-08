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Мост Метро в Киеве отремонтируют за счет бюджета города

Мост Метро в Киеве отремонтируют за счет бюджета города
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В Киеве отремонтируют мост, соединяющий Гидропарк с правым и левым берегом.

В Киеве капитально отремонтируют мост Метро, стоимость работ составит 1 825 200,575 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба горгосадминистрации, соответствующий проект утвержден распоряжением КГГА от 2 января с.г. №14.

Согласно документу, финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета Киева.

Рабочим проектом предусмотрено выполнить капитальный ремонт проезжей части мостового полотна, капитальный ремонт тротуаров, ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения, заменить перильные ограждения.

Капитальный ремонт на объекте продлится, согласно технической документации, 22 месяца.

Как отмечают в пресс-службе КГГА, при утверждении проекта учтен экспертный отчет госпредприятия «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция» от 12 ноября 2018 года.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта указанного объекта определена коммунальная корпорация «Киевавтодор».

О дате начала работ не сообщается.

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Киев, КГГА, Мост Метро.
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