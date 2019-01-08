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Подозреваемого в убийстве студенток, будут судить в Турции

Подозреваемого в убийстве студенток, будут судить в Турции
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Национальная полиция Украина по горячим следам раскрыла несколько особо тяжких преступлений.

Гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух турецких студенток в Харькове, будут судить в Турции. Об этом написал в Facebook руководитель департамента массовых коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко .

"Национальная полиция Украина по горячим следам раскрыла несколько особо тяжких преступлений: два четверных убийства в Виннице 31 декабря и в Одесской области 7 января и одно двойное убийство двух турецких студенток в Харькове. В последнем случае подозреваемого будут привлекать к ответственности в Турции", - пишет Шевченко.

По его словам, "все эти страшные преступления объединяют семейно-бытовые причины - в основном это конфликты на фоне ревности и испорченных личных взаимоотношений в кругу близких людей".

 

Как сообщалось, 8 января полиция Харьковщины совместно с областной прокуратурой проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту двойного убийства 31 декабря 2018 двух студенток из Турции, которые учились на медицинском факультете Харьковского национального университета имени Каразина. Полиция объявила подозрение 20-летнему гражданину Турции, который сразу после происшествия выехал из Украины.

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5 января турецкая полиция задержала в Анкаре 20-летнего гражданина Турции, подозреваемого в двойном убийстве двух студенток из Турции в возрасте.

В Харьковском национальном университете им. Каразина сообщили, что родителям погибших студенток сообщено о трагедии. В университете обещают оказать помощь родителям в вопросах транспортировки тел на родину.

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Турция, Харьков, МВД, Студентки, Артем Шевченко, Департамент массовых коммуникаций.
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