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ПЦУ: На Буковине при переходе нацменьшинств им сохранят язык богослужения

ПЦУ: На Буковине при переходе нацменьшинств им сохранят язык богослужения
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Представители ПЦУ на Буковине уверили, что при переходе церковных общин национальных меньшинств в единую украинскую церковь, им сохранят язык богослужения.

Представители Православной Церкви Украины на Буковине сообщили, что при переходе церковных общин национальных меньшинств в единую украинскую церковь, им сохранят язык богослужения, к которому они привыкли. Об этом во время брифинга после совместного богослужения рассказали архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий и архиепископ Буковинский и Хотинский Герман.

"Во многих румынских средствах массовой информации еще до Объединяющего Собора рассказывали, что, якобы, будет сплошная украинизация церкви, а наша область, как известно, многонациональная. Таким образом, пугали румыноязычное населения Буковины, что, якобы, сейчас украинцы придут и заберут ваш язык, ваши традиции и пр. Но это неправда. Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения ", - сказал архиепископ Буковинский и Хотинский Герман.

Церковник привел пример одной из первых буковинских общин, которые приняли решение перейти от Московского патриархата в ПЦУ, и им оставили церковнославянский язык богослужения.

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"Вот, например, приход села Шишковцы Кицманского района. После перехода в единую украинскую церковь люди попросили оставить церковнославянский язык в богослужении. Они к нему привыкли, то почему мы должны быть против? Спросили у Блаженнейшего митрополита Епифания, он также поддержал это решение, я благословил, и оставили там церковнославянский язык. Так же и с румыноязычными селами нашей области. Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят - перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", - добавил архиепископ.

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Буковина, Язык, ПЦУ, Язык богослужения.
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